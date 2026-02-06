Das sind die Termine für das ÖFB-Cup-Halbfinale

Vier Klubs aus der ADMIRAL Bundesliga stehen im Halbfinale des UNIQA ÖFB Cups.

Der FC Red Bull Salzburg empfängt den SCR Altach. In Oberösterreich kommt es zum Derby zwischen der SV Ried und dem LASK.

Der ÖFB hat mittlerweile die genauen Spieltermine fixiert. Beide Halbfinals gehen in knapp einem Monat (Mittwoch, 4. März) über die Bühne. Salzburg und Altach treffen um 18:00 Uhr aufeinander, das OÖ-Duell steigt um 21:00 Uhr. Beide Spiele sind live auf ORF1 zu sehen.

Das Finale findet am 1. Mai im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt. Heimrecht hat der Gewinner der erstgezogenen Halbfinal-Paarung (Ried vs. LASK).

Die Spieltermine für das UNIQA ÖFB Cup-Halbfinale:

FC Red Bull Salzburg vs. SCR Altach (LIVE in ORF 1)

Mittwoch, 4. März 2026, 18:00 Uhr, Red Bull Arena

SV Oberbank Ried vs. LASK (LIVE in ORF 1)

Mittwoch, 4. März 2026, 20:30 Uhr, BWT Oberösterreichische Arena