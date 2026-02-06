NEWS

Das sind die Termine für das ÖFB-Cup-Halbfinale

Die Spieltermine für die Semifinal-Partien Salzburg - Altach und Ried - LASK stehen fest.

Das sind die Termine für das ÖFB-Cup-Halbfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vier Klubs aus der ADMIRAL Bundesliga stehen im Halbfinale des UNIQA ÖFB Cups.

Der FC Red Bull Salzburg empfängt den SCR Altach. In Oberösterreich kommt es zum Derby zwischen der SV Ried und dem LASK.

Der ÖFB hat mittlerweile die genauen Spieltermine fixiert. Beide Halbfinals gehen in knapp einem Monat (Mittwoch, 4. März) über die Bühne. Salzburg und Altach treffen um 18:00 Uhr aufeinander, das OÖ-Duell steigt um 21:00 Uhr. Beide Spiele sind live auf ORF1 zu sehen.

Das Finale findet am 1. Mai im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt. Heimrecht hat der Gewinner der erstgezogenen Halbfinal-Paarung (Ried vs. LASK).

Die Spieltermine für das UNIQA ÖFB Cup-Halbfinale:

FC Red Bull Salzburg vs. SCR Altach (LIVE in ORF 1)
Mittwoch, 4. März 2026, 18:00 Uhr, Red Bull Arena

SV Oberbank Ried vs. LASK (LIVE in ORF 1)
Mittwoch, 4. März 2026, 20:30 Uhr, BWT Oberösterreichische Arena

Die 11 denkwürdigsten ÖFB-Cup-Endspiele aller Zeiten

#11 - ÖFB-Cupfinale 1964/65
#11 - Der LASK bricht die Wiener Dominanz

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Angstgegner Salzburg - Helm: "Auch eine mentale Geschichte"

Angstgegner Salzburg - Helm: "Auch eine mentale Geschichte"

Bundesliga
98
Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann

Ried verstärkt Torhüter-Team mit Zwei-Meter-Mann

Bundesliga
Ex-Salzburger steht vor Rückkehr nach Österreich

Ex-Salzburger steht vor Rückkehr nach Österreich

Bundesliga
27
Transfer-Update: Heimkehr-Doppelpack bei Rapid

Transfer-Update: Heimkehr-Doppelpack bei Rapid

Bundesliga
11
LASK: Bis 2040! Stadion bleibt "Raiffeisen Arena"

LASK: Bis 2040! Stadion bleibt "Raiffeisen Arena"

Bundesliga
2
Pressekonferenz LIVE: Der LASK empfängt die WSG Tirol

Pressekonferenz LIVE: Der LASK empfängt die WSG Tirol

Bundesliga
1
Kapfenberg verstärkt sich mit kroatischem Abwehrspieler

Kapfenberg verstärkt sich mit kroatischem Abwehrspieler

2. Liga

Kommentare

Fußball ÖFB-Cup FC Red Bull Salzburg LASK SCR Altach SV Ried ÖFB-Cup-Halbfinale