Altach jubelt über erstes Cup-Halbfinale: "Genau so vorgestellt"

Der SCR Altach hat es geschafft! Im 35. Anlauf gelingt den Rheindörflern erstmal der Einzug ins Semifinale des UNIQA ÖFB-Cups. Im Viertelfinale setzt sich die Mannschaft von Neo-Coach Ognjen Zaric mit 3:1 gegen Sturm Graz durch (Zum Spielbericht>>>).

Zechs Traum wird wahr

"Sweet Caroline" hallt nach dem Schlusspfiff des Cup-Fights gegen Sturm durch das Schnabelholz, Spieler und Trainer liegen sich in den Armen.

"Genau so haben wir es uns vorgestellt", zeigt sich Altach-Legende Benedikt Zech im Post-Game-Interview beim "ORF" erleichtert. Der 35-Jährige wusste, dass man auch gegen den Favoriten Sturm seine Chancen bekommen werde, die man zwar noch nicht in der ersten Hälfte, aber kurz nach Wiederanpfiff zu nutzen wusste.

Greil: "Glück war auf unserer Seite"

Zunächst traf Patrick Greil per Strafstoß. Der Salzburger spricht von einem glücklichen Elfmeter in der Entstehung, insgesamt aber einem verdienten Sieg: "Der Elfmeter war ein Dosenöffner, auch wenn das Glück da auf unserer Seite war."

Mit der Gelb-Roten Karte auf Seiten Sturms sei das Spiel dann "optimal für uns gelaufen", so Greil. Auf die Frage, ob es ein Vorteil für Altach war, dass mit Fabio Ingolitsch bei Sturm ein alter Bekannter auf der Trainerbank saß, sagt Greil: "Daran habe ich im Spiel gar nicht so gedacht."

Neo-Coach bei Pflichtspieldebüt erfolgreich

Auch kein Thema war es für den neuen Altach-Trainer Ognjen Zaric, der sich nach seinem Pflichtspiel-Debüt "logischerweise sehr gut" fühlt. Für den 37-Jährigen, der im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde und in Tirol aufgewachsen ist, war es wichtig "dass man beim Plan bleibt und nicht die Themen von links und rechts zu sehr einfließen lässt".

Seine Mannschaft konnte nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit in der Verlängerung dem amtierenden Meister noch zwei Tore einschenken, was Altach aus Zarics Sicht zu einem verdienten Sieger macht.

Besonders gefallen habe ihm, dass sein Team ganz klar im Plan war und "eine unfassbare Energie auf den Platz gebracht hat."

In der nächsten Runde wartet der nächste harte Brocken. Im Cup-Halbfinale geht es auswärts gegen den FC Red Bull Salzburg (alle Infos zur Auslosung>>>).

Zaric stapelt tief: "Wird uns nicht immer gelingen"

Für Zaric sei die Favoritenrolle dort natürlich klar geregelt, aber: "wir wissen, dass es dann nur noch ein Step bis zum Finale ist".

Jetzt sei aber mal harte Arbeit angesagt, denn es liegen "andere Aufgaben vor der Brust". Zum Frühjahresauftakt in der Liga geht es zuhause gegen den FC Blau-Weiß Linz.

Der Auftakt war vielversprechend, denn "der Auftritt der Mannschaft als Gesamtpaket war einfach sehr gut. Und ich glaube, dass es uns dadurch auch gelungen ist, heute das Publikum mitzunehmen", freut sich Zaric und betont, dass man versuchen müsse, immer so aufzutreten, "auch wenn uns das nicht immer gelingen wird."