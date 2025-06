Nations League: Das sind die Final-Four-Paarungen

Die Fußballsaison wird auch nach dem Champions-League-Finale noch fortgesetzt. Denn in der kommenden Woche findet das Final Four der UEFA Nations League statt.

Für Deutschland wird das Finalturnier selbstverständlich ein besonderes. Die Allianz-Arena in München und die MHPArena in Stuttgart fungieren nämlich als Austragungsorte.

Bereits die beiden Halbfinalpartien sind an europäischer Spitzenklasse kaum zu übertreffen. Deutschland fordert vor den heimischen Fans zunächst mit Portugal den Nations-League-Champion von 2018/19.

Zudem trifft Spanien als Europameister in der Neuauflage des EM-Halbfinales des Vorjahres auf Frankreich.

Die NL-Halbfinalpartien im Überblick:

Deutschland - Portugal

Mittwoch, 04. Juni 2025, 21:00 Uhr, München; live DAZN

Spanien - Frankreich

Donnerstag, 05. Juni 2025, 21:00 Uhr, Stuttgart; live auf DAZN

Die beiden Halbfinalsieger ziehen schließlich ins Finale am Sonntag (21:00, in ORF 1) ein. Am Nachmittag vor dem großen Endspiel kommt es zum Spiel um Platz 3 in Stuttgart (15:00, DAZN).

