Österreichs Fußballer des Jahres: Alle bisherigen Sieger

Ein Jahr nach dem ersten Gewinn von Christoph Baumgartner gibt es nun mit Konrad Laimer wieder einen neuen Preisträger.

Österreichs Fußballer des Jahres: Alle bisherigen Sieger
Textquelle: © LAOLA1
Konrad Laimer krönt sich erstmals zu Österreichs Fußballer des Jahres.

Nachdem die Vierer-Serie von Rekordhalter David Alaba (10 Auszeichnungen) bereits im letzten Jahr von Christoph Baumgartner gebrochen wurde, gibt es 2025 erneut einen erstmaligen Titelträger.

Bei der Wahl, an der die zwölf Trainer der ADMIRAL Bundesliga teilnahmen, wurde der Bayern-Profi von zehn Coaches auf Rang eins gereiht.

Die bisherigen Sieger der von der APA seit 1984 ausgetragenen Wahl im Überblick:

1984: Herbert Prohaska (Austria Wien)
1985: Herbert Prohaska (Austria Wien)
1986: Anton Polster (Austria Wien)
1987: Heribert Weber (Rapid Wien)
1988: Herbert Prohaska (Austria Wien)
1989: Gerhard Rodax (Admira)
1990: Andreas Ogris (Austria Wien, Espanyol Barcelona)
1991: Nestor Gorosito (ARG/FC Tirol)
1992: Andreas Herzog (Rapid Wien, Werder Bremen)
1993: Franz Wohlfahrt (Austria Wien)
1994: Heimo Pfeifenberger (SV Salzburg)
1995: Ivica Vastic (CRO/Sturm Graz)
1996: Michael Konsel (Rapid Wien)
1997: Anton Polster (1. FC Köln)
1998: Ivica Vastic (AUT/Sturm Graz)
1999: Ivica Vastic (Sturm Graz)
2000: Radoslav Gilewicz (POL/FC Tirol)
2001: Ronald Brunmayr (GAK)
2002: Vladimir Janocko (SVK/Austria Wien)
2003: Andreas Ivanschitz (Rapid Wien)
2004: Steffen Hofmann (GER/Rapid Wien)
2005: Mario Bazina (CRO/GAK)
2006: Alexander Zickler (GER/Red Bull Salzburg)
2007: Ivica Vastic (LASK Linz)
2008: Marc Janko (Red Bull Salzburg)
2009: Steffen Hofmann (GER/Rapid Wien)
2010: Zlatko Junuzovic (Austria Wien)
2011: David Alaba (1899 Hoffenheim, Bayern München)
2012: David Alaba (Bayern München)
2013: David Alaba (Bayern München)
2014: David Alaba (Bayern München)
2015: David Alaba (Bayern München)
2016: David Alaba (Bayern München)
2017: Marcel Sabitzer (RB Leipzig)
2018: Marko Arnautovic (West Ham United)
2019: Erling Haaland (NOR/Red Bull Salzburg)
2020: David Alaba (Bayern München)
2021: David Alaba (Bayern München/Real Madrid)
2022: David Alaba (Real Madrid)
2023: David Alaba (Real Madrid)
2024: Christoph Baumgartner (RB Leipzig)
2025: Konrad Laimer (FC Bayern München)

Rangliste nach Anzahl der Titel:

Anzahl Titel

Fußballer des Jahres

10

Alaba

4

Vastic

3

Prohaska

2

Hofmann

2

Polster

1

Weber

1

Rodax

1

Ogris

1

Gorosito

1

Herzog

1

Wohlfahrt

1

Pfeifenberger

1

Konsel

1

Gilewicz

1

Brunmayr

1

Janocko

1

Ivanschitz

1

Bazina

1

Zickler

1

Janko

1

Junuzovic

1

Sabitzer

1

Arnautovic

1

Haaland

1

Baumgartner

1

Laimer

