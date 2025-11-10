16:0! Marokko mit neuem Rekordsieg bei U17-WM

Eine historische Marke hat die U17-Nationalmannschaft Marokkos bei der WM in Katar am letzten Spieltag erreicht. Gegen Neukaledonien gab es einen 16:0-Sieg am letzten Spieltag - ein neuer Rekordsieg in der U17-WM-Geschichte.

Bisheriger Rekordhalter bei einer U17-WM war Spanien. 1997 fertigte man Neuseeland mit 13:0 ab. Der Underdog aus Ozeanien überraschte am ersten Spieltag mit einem 0:0 gegen Japan, musste gegen Marokko allerdings bereits in der ersten Halbzeit zwei Platzverweise hinnehmen.

Die Marokkaner hatten am Ende mit Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahël Haddani, Abdellah Ouazane und Ismail El Aoud gleich sechs Doppelpacker.

Weiters trafen Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui und Zakari El Khalfioui sowie Steevy Andrew per Eigentor.