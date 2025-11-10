NEWS

16:0! Marokko mit neuem Rekordsieg bei U17-WM

In Duell gegen Neukaledonien gibt es gleich sechs Doppelpacker.

16:0! Marokko mit neuem Rekordsieg bei U17-WM Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Eine historische Marke hat die U17-Nationalmannschaft Marokkos bei der WM in Katar am letzten Spieltag erreicht. Gegen Neukaledonien gab es einen 16:0-Sieg am letzten Spieltag - ein neuer Rekordsieg in der U17-WM-Geschichte.

Bisheriger Rekordhalter bei einer U17-WM war Spanien. 1997 fertigte man Neuseeland mit 13:0 ab. Der Underdog aus Ozeanien überraschte am ersten Spieltag mit einem 0:0 gegen Japan, musste gegen Marokko allerdings bereits in der ersten Halbzeit zwei Platzverweise hinnehmen.

Die Marokkaner hatten am Ende mit Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahël Haddani, Abdellah Ouazane und Ismail El Aoud gleich sechs Doppelpacker.

Weiters trafen Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui und Zakari El Khalfioui sowie Steevy Andrew per Eigentor.

Mehr zum Thema

Zu gefährlich! Probleme im sanierten Eiskanal von Innsbruck-Igls

Zu gefährlich! Probleme im sanierten Eiskanal von Innsbruck-Igls

Winter-Mix
Nach Pleite: Stripfing-Spieler füllen Younion-Camp

Nach Pleite: Stripfing-Spieler füllen Younion-Camp

2. Liga
Auf SKN-Frauen wartet nächste große CL-Hürde

Auf SKN-Frauen wartet nächste große CL-Hürde

Frauen-Fußball
FIFA richtet Sonderfonds für unbezahlte Profis ein

FIFA richtet Sonderfonds für unbezahlte Profis ein

Fußball
Konkursverfahren über Zweitligist Stripfing eröffnet

Konkursverfahren über Zweitligist Stripfing eröffnet

2. Liga
2
Nach Verletzung: ÖEHV-Juwel Sintschnig gibt Gesundheitsupdate

Nach Verletzung: ÖEHV-Juwel Sintschnig gibt Gesundheitsupdate

ICE Hockey League
Gewinnspiel: ÖFB Länderspiel – Zypern : Österreich

Gewinnspiel: ÖFB Länderspiel – Zypern : Österreich

Winzone
Kommentare

Kommentare

U17-WM Marokko (Team Fußball) Torrekord