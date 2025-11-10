NEWS

Gewinnspiel: ÖFB Länderspiel – Zypern : Österreich

Gewinne deinen Tisch fürs Länderspiel diesen Samstag: Zypern : Österreich!

Samstag, 15. November 2025 | 18:00 Uhr


📍 Freiherz Wien, Alser Straße – am Campus 4/Hof 1, 1090 Wien
👉 freiherz.at

Erlebe das WM-Quali-Spiel Zypern-Österreich in bester Atmosphäre – mit deinen Freunden, kühlem Bier und top Stimmung!

Ab 18:00 Uhr zeigt das Freiherz Wien das Länderspiel live.


Gewinne einen exklusiven Tisch für 6 Personen und genieße:

🍗 1x Freiherz Grillhendl oder eine zünftige Stelze pro Person
🍺 1x gezapftes Bier pro Person

🕢 Übertragung & Spielbeginn: 18:00 Uhr
🏆 Stimmung garantiert!

(c) Philipp Lipiarski

Über das Freiherz Wien

Aus der alten Stiegl-Ambulanz ist das Freiherz geworden – ein Zuhause für ehrliche Küche, offene Herzen und Wiener Schmäh. Zwischen Holzkohlegrill und Zapfhahn verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart zu einem Ort, an dem man einfach gern bleibt.

📅 Teilnahmeschluss: 14. November 2025, 12:00 Uhr
📧 Die Gewinner:innen werden per Zufall gezogen und per E-Mail benachrichtigt.

