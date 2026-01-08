Atletico Madrid Atletico Madrid ATM Real Madrid Real Madrid RMA
Endstand
1:2
0:1 , 1:1
  • Alexander Sörloth
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Real Madrid folgt Barcelona ins Supercopa-Finale

Im zweiten Halbfinale der Supercopa entscheidet Real Madrid das Derbi madrileño für sich.

Real Madrid folgt Barcelona ins Supercopa-Finale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zum vierten Mal in Folge lautet das Endspiel der Supercopa Real Madrid gegen den FC Barcelona.

Einen Tag nach Barcas 5:0-Sieg über Athletic Bilbao (zum Spielbericht >>>) gewinnen auch die Königlichen ihr Halbfinalspiel. Im Derbi madrileño gegen Atletico Madrid gibt es einen 2:1-Sieg zu bejubeln.

In Jeddah geht Real Madrid bereits früh durch einen Hammer-Freistoß von Federico Valverde in Führung (2.). In der Folge gibt es Chancen auf beiden Seiten, Atletico hat in einer ausgeglichenen Partie vor dem Seitenwechsel die besseren Gelegenheiten.

Alaba bei Real auf der Bank

In der zweiten Halbzeit erhöht Rodrygo erst nach Zuspiel von Valverde auf 2:0 (55.), Alexander Sörloth erzielt jedoch postwendend den Anschlusstreffer (58.).

Atletico produziert in der Schlussphase einige Chancen, die beste vergibt Julian Alvarez in der Nachspielzeit (90.+6), können Thibaut Courtois aber nicht mehr überwinden. David Alaba sieht den Sieg seines Teams über 90 Minuten von der Bank aus.

Damit kommt es am Sonntag (20 Uhr) im Finale der Supercopa zum El Clasico.

Supercopa: Barca verpasst Athletic Bilbao eine Abreibung

Supercopa: Barca verpasst Athletic Bilbao eine Abreibung

International
2
Barcelona gibt Verletzungs-Update zu Ter Stegen

Barcelona gibt Verletzungs-Update zu Ter Stegen

La Liga
Premier League LIVE: FC Arsenal - FC Liverpool

Premier League LIVE: FC Arsenal - FC Liverpool

Premier League
Basel zu Gregoritsch-Deal: "Augsburg hatte größeres Portemonnaie"

Basel zu Gregoritsch-Deal: "Augsburg hatte größeres Portemonnaie"

International
7
Lazio-Coach über Ratkov: "Ich kenne diesen Spieler nicht"

Lazio-Coach über Ratkov: "Ich kenne diesen Spieler nicht"

Serie A
32
Bestätigt: Salzburg-Angreifer unterschreibt in der Serie A

Bestätigt: Salzburg-Angreifer unterschreibt in der Serie A

Serie A
64
Das schmeckt bitter: Kaffeebecher-Fauxpas bei Spurs-Trainer

Das schmeckt bitter: Kaffeebecher-Fauxpas bei Spurs-Trainer

Premier League
4
