Affengruber mit Assist! Elche springt an die Tabellenspitze

Wichtiger Sieg für David Affengruber und seinen FC Elche!

Gegen Abstiegskandidat Eldense setzt sich das Team des Österreichers mit 2:0 durch. Damit springt man mit nun 57 Punkten vorübergehend an die Tabellenspitze.

Dies könnte aber ein kurzes Vergnügen sein. Noch am Samstag spielen die beiden direkten Konkurrenten CD Mirandes (4./55 Punkte) und Racing Santander (3./56). Zum Glück für Elche aber gegeneinander. Am Sonntag kann auch UD Levante (2./56) noch zurück an die Spitze springen.

Beim ersten Treffer für Elche hat auch Affengruber seine Beine im Spiel und darf sich einen Assist zuschreiben, wenngleich Torschütze Febas den Löweanteil am Treffer hat.

Hier das sehenswerte Tor im Video:

Gooooollllllllll que digo gol, golazo de Febas ⁦@FebasAleix⁩ para tumbar la defensa del ⁦@CD_Eldense⁩

Se adelanta el #ElcheCF ⁦@elchecf⁩ 👏👏👏👏👏👏👏👏#ElcheEldense

Ahh Bambú mi 🐶 se escucha de fondo con mi hijo 😂😂😂 pic.twitter.com/YzLnCL9Gri — Joaquín Santana Domenech (@XimoSantanaaa) March 22, 2025