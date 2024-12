Last-Minute-Entscheidung im Gipfeltreffen von LaLiga! Der FC Barcelona unterliegt Atlético Madrid in Runde 18 mit 1:2.

In Halbzeit eins ist Barca die bessere Mannschaft und kann sich in der 30. Spielminute auch dafür belohnen. Nach einem Zusammenspiel mit Gavi avanciert Pedri zum Torschützen, der die Katalanen mit 1:0 in Front bringt.

Aluminium und unglücklicher Klärungsversuch bei Barca

Bitter wird es in Hälfte zwei: Raphinha bekommt einen Traumpass von Pedri, hebt den Ball über Oblak, doch die Kugel geht nur an die Latte, Lewandowski kann den Abpraller nicht verwerten (57.).

Stattdessen klingelt es kurz darauf auf der anderen Seite. Alvarez will zu Griezmann spielen, Casado kann aber klären - jedoch unglücklich. Denn er spielt De Paul genau in den Lauf, sodass dieser direkt abziehen kann und das 1:1 erzielt (60.).

Barca bleibt spielbestimmend und will gewinnen, doch das Leder findet seinen Weg in die Maschinen nicht mehr. Zumindest bei den Blaugrana. Denn - typisch Atletico - wird nach vorne wenig getan, am Ende aber dann doch gewonnen, nachdem sich Barca für eine große Schlussoffensive nicht belohnen kann.

Sorloth knipst in der letzten Minute der Nachspielzit (90.+6), Atletico gewinnt und ist mit 41 Punkten neuer Tabellenführer. Barcelona ist mit einem Spiel mehr drei Zähler dahinter.

