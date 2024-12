Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona!

Wie der spanische Topklub mitteilt, wird Offensivjuwel Lamine Yamal den Katalanen mehrere Wochen fehlen.

Der 17-Jährige zog sich bei der 0:1-Niederlage gegen Leganes (Spielbericht) eine Bänderverletzung zu und musste in der 75. Spielminute verletzt vom Feld. Die genaue Ausfallzeit ist noch ungewiss, Yamal dürfte dem Team von Hansi Flick aber wohl drei bis vier Wochen fehlen.

Damit wird der Spanier in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten und beim Liga-Kracher gegen das formstarke Atletico Madrid fehlen. Auch Yamals Einsatz im Supercup-Finale, das der FC Barcelona am 8. Januar in Saudi-Araben gegen Athletic Bilbao bestreitet, ist fraglich.

In dieser Saison zählt Yamal in der Offensive von "Blaugrana" zu den wichtigsten Akteuren. In wettbewerbsübergreifend 21 Spielen steuerte das Eigengewächs des FC Barcelona sechs Tore und zwölf Assists bei.

MEDICAL NEWS ❗️



The first team player Lamine Yamal received a blow to the right ankle during the game against CD Leganés on Sunday. Tests carried out on Monday have revealed that the player has a grade 1 injury to a ligament in the ankle. The player is expected to be out for 3… pic.twitter.com/IAFD0pWFSS