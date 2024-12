Der FC Barcelona steht vor einem neuen Problem.

Das Camp Nou wird nicht schon ab Jänner 2025 bespielbar sein, wie es eigentlich geplant war. Wie "Marca" zudem berichtet, wird das bisherige Ausweichstadion, das Montjuic-Stadion, ebenfalls keine Option mehr sein.

Dem Medium zufolge habe das Rathaus Barcelonas das Stadion bereits für andere Veranstaltungen in der zweiten Hälfte der Saison in Anspruch genommen, was heißt, dass die Blaugrana dort nicht mehr spielen können.

Welche Optionen gibt es jetzt also? Ein möglicher Spielort in nicht allzu weiter Entfernung und der nötigen Größe wäre das Espanyol-Stadion. Auch weiter entfernte Standort wie Mestalla (Valencia) oder das Civitas Metropolitano in Madrid kommen infrage.

Eins steht jedenfalls fest: Barcelona wird sich bald entscheiden müssen, denn von Seiten der UEFA ist es Klubs nicht gestattet, das Stadion zu wechseln, wenn die Ausscheidungsrunden laufen.

Barcelona & Real Madrid: Diese Kicker trugen beide Trikots