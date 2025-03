Der sportliche und emotionale Schlag sitzt bei Atletico Madrid nach dem Aus in der Champions League tief.

Schnell abhaken heißt es aber für die Mannschaft von Diego Simeone, will man im Dreikampf um den spanischen Fußball-Meistertitel voll im Rennen bleiben. Atletico (56 Punkte) empfängt am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) Tabellenführer FC Barcelona (57), der ein Spiel weniger ausgetragen hat. Real Madrid (57) kann am Vortag mit David Alaba beim Tabellenfünften Villarreal vorlegen.

Während Barcelona nach einer starken Leistung gegen Benfica Lissabon (3:1) die Chance auf das Triple wahrte, haderte Atletico mit der bitteren Niederlage in der Königsklasse. Die Rot-Weißen besiegten im Achtelfinal-Rückspiel Real Madrid mit 1:0 nach Verlängerung und verloren das Elfmeterschießen mit 2:4.

Aufregung nach VAR-Intervention

Simeone regte sich vor allem auf, dass der Versuch von Julian Alvarez nach VAR-Intervention aberkannt wurde, weil der argentinische Weltmeister ausgerutscht war und den Ball ganz leicht zweimal berührt hatte.

Mittlerweile reagierte auch die UEFA auf diese Situation und kündigte Konsequenzen an.

"Wir werden sehen, ob uns diese Niederlage auf unserem Weg kostet. Die Art und Weise, wie wir ausgeschieden sind, ist nicht leicht zu verdauen", erklärte Simeone, dessen Team am vergangenen Wochenende mit einer 1:2-Niederlage bei Getafe den Sprung an die LaLiga-Tabellenspitze verspielt hatte.

Barcelona im Erfolgslauf

Barcelona reist in Hochform in die Hauptstadt. Benfica wurde in der ersten Hälfte fast vorgeführt, in der heimischen Meisterschaft haben die Katalanen die jüngsten sechs Spiele mit einem Torverhältnis von 19:2 gewonnen, bewerbsübergreifend ist Barça seit 17 Spielen ungeschlagen.

Darunter fällt auch ein spektakuläres 4:4 im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen Atletico Mitte Februar, das Rückspiel steigt in zweieinhalb Wochen.

So wie Barcelona tanzt auch das Weiße Ballett noch auf drei Hochzeiten. Real Madrid machte sich nach dem kräftezehrenden Champions-League-Derby aber Gedanken über die Fitness.

"Die gewohnte Frische können wir nicht mitbringen, da uns die nötige Zeit fehlt, aber wir müssen Qualität, eine gute Einstellung und Intelligenz mitbringen. Man muss ein kluges Spiel spielen", erklärte Trainer Carlo Ancelotti. Gut möglich, dass Alaba wieder zum Zug kommt. Der Wiener Abwehrchef war gegen Atletico nicht eingesetzt worden.

