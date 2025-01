Der FC Barcelona darf sich über tolle Neuigkeiten freuen!

Lamine Yamal ist zurück im Training. Der 17-jährige Flügelspieler nahm erstmals seit seiner Bänderverletzung wieder an der Einheit teil.

Am 15. Dezember musste er bei der überraschenden 0:1-Heimpleite gegen Leganes in der 75. Minute ausgewechselt werden. Yamal fiel für den Rest des Jahres 2024 aus, die Katalanen rechneten mit einer Ausfallzeit von drei bis vier Wochen.

Jetzt scheint der Europameister früher als gehofft bei 100 Prozent zu sein. Er wird mit der Mannschaft nach Saudi-Arabien zum Supercup-Turnier mitreisen. Im Halbfinale trifft man auf den amtierenden Pokalsieger Athletic Bilbao. Das andere Spiel bestreiten Real Madrid und RCD Mallorca.

Lamine Yamal and Héctor Fort did part of today's workout with the group!