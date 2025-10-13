Suche
    Noch vereinslos: Balotelli steckt in Karriere-Sackgasse fest

    Der italienische Kult-Stürmer wollte seine Karriere in Italien fortsetzen - daraus ist nichts geworden.

    Mario Balotelli ist weiterhin auf Vereinssuche.

    Nach dem Intermezzo vergangene Saison mit sechs Kurzeinsätzen in Genua ist der exzentrische Stürmer seit Sommer wieder vereinslos - und befindet sich laut eigenen Angaben "in einer Sackgasse", wie er der "Gazetta dello Sport" berichtet.

    Der 35-Jährige hat im Sommer einige Auslands-Angebote ausgeschlagen, da er noch "ein zwei Jahre" in Italien verbringen wollte: "Die Möglichkeit zu einer Rückkehr hat sich aber nicht ergeben", sagt Balotelli. Unter anderem dürfte ein Wechsel des ehemalige italienischen Teamstürmers zum spanischen Drittligisten Real Murcia gescheitert sein.

    Balotelli will noch für "Squadra Azzurra" spielen

    In den vergangenen Jahren ist das "Enfant Terrible" zu einem Wandervogel verkommen und seit seinem Wechsel zu Olympique Marseille im Jahr 2019 nie länger als eine Saison bei einem Verein geblieben. In dieser Zeit hat er für sechs verschiedene Klubs gespielt.

    Vergangene Saison hat Balotelli Ende Oktober bei Genua in der Serie A unterschrieben, allerdings hat es nur zu sechs Kurzeinsätzen gereicht. Danach ist er nicht mehr zum Einsatz gekommen, zudem laboriert der Angreifer seit März an einem Handbruch.

    Trotz Vereinslosigkeit denkt Balotelli noch an die italienische Nationalmannschaft, für die er "immer noch spielen möchte." Zuletzt ist der 35-Jährige im November 2018 im Kader der "Squadra Azzurra" gestanden.

