Fix! Entscheidung um Fodas Teamchef-Zukunft gefallen

Der ehemalige ÖFB-Teamchef Franco Foda hat seinen Vertrag als Nationalcoach der Fußball-Nationalauswahl des Kosovo verlängert.

Wie der kosovarische Verband am Freitag bekannt gab, wird die Zusammenarbeit mit dem Deutschen offiziell um zwei weitere Jahre bis Ende 2027 fortgesetzt. Eine Einigung wurde bereits Anfang Oktober erzielt.

Foda übernahm den Posten im Februar 2024, unter seiner Amtszeit holte Kosovo in 17 Spielen elf Siege (bei fünf Niederlagen).

In der WM-Qualifikation liegt Kosovo als Zweiter der Gruppe hinter der Schweiz auf Kurs ins Play-off für ein Ticket zur Endrunde 2026. Zu Fodas Trainerteam zählen auch Robert Ibertsberger, Atdhe Nuhiu und Thomas Kristl.