Wandervogel James Rodriguez verlässt Fitz-Klub wieder

James Rodríguez wird Minnesota United nach nur einem halben Jahr wieder verlassen.

Seit seinem Wechsel absolvierte der 34-Jährige auch aufgrund von Verletzungen lediglich fünf Spiele. Das Kapitel beim MLS-Klub ist damit beendet.

Der kolumbianische Nationalspieler ist ab Juni wieder vereinslos und wird sich nun voll auf die Weltmeisterschaft mit Kolumbien konzentrieren.

Für den ehemaligen Real-Star war es bereits die 13. Station seiner Profikarriere.