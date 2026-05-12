NEWS
Wandervogel James Rodriguez verlässt Fitz-Klub wieder
Der Kolumbianer wechselte erst im Winter zum MLS-Klub. Nun zieht es ihn wieder weiter.
James Rodríguez wird Minnesota United nach nur einem halben Jahr wieder verlassen.
Seit seinem Wechsel absolvierte der 34-Jährige auch aufgrund von Verletzungen lediglich fünf Spiele. Das Kapitel beim MLS-Klub ist damit beendet.
Der kolumbianische Nationalspieler ist ab Juni wieder vereinslos und wird sich nun voll auf die Weltmeisterschaft mit Kolumbien konzentrieren.
Für den ehemaligen Real-Star war es bereits die 13. Station seiner Profikarriere.