Senft über Hattrick-Hero Mutandwa: "Eine überragende Leistung"

Kingstone Mutandwa schießt die SV Ried auf Platz eins der Qualigruppe!

Die Innviertler drehen ein 0:2 gegen den SCR Altach und holen Last-Minute einen Heimerfolg (Zum Spielbericht >>>).

Lange Zeit deutete an diesem Freitagabend alles auf einen Auswärtssieg der Altacher hin. Die Elf von Trainer Ognjen Zaric führte durch Tore von Patrick Greil (27.) und Mohamed Ouedraogo (46.) komfortabel mit 2:0, schien alles im Griff zu haben.

Doch dann kippte die Partie. Auch weil Ousmane Diawara nach einem Ellbogenschlag die Rote Karte sah (58.).

Matchwinner Mutandwa

"Es war eine Achterbahnfahrt. Die Halbzeitansprache vom Coach war zu Recht laut. Wir waren in der ersten Hälfte sehr mutlos. Die Rote Karte hat dann das Spiel gekippt", analysierte Abwehrchef Michael Sollbauer die Begegnung.

In Überzahl wurden die Hausherren in weiterer Folge klar besser und belohnten sich für den Aufwand. Der zur Pause eingewechselte Kingstone Mutandwa mutierte dabei mit einem lupenreinen Hattrick zum Matchwinner. Es waren seine Saisontore Nummer zehn, elf und zwölf.

"Ein ganz besonderer Tag und eine überragende Leistung von ihm. Aber ich will trotzdem die ganze Mannschaft mitreinnehmen, die Tore waren im Kollektiv gut vorbereitet", lobte Cheftrainer Maximilian Senft seinen Schützling.

Die perfekte Woche

Auch der zeigte sich mehr als zufrieden: "Ich bin total glücklich. Es ist jetzt schon öfter passiert, dass wir einen Rückstand noch gedreht haben."

Für den 23-Jährigen ist es das Ende einer perfekten Woche, spielte er unter der Woche noch mit seinem Heimatland Sambia gegen Argentinien und Lionel Messi: "Es war eine großartige Erfahrung gegen den Weltmeister anzutreten. Aber heute war der Sieg auch sehr wichtig für uns."

Lösungen gefunden

Die Innviertler schafften es gegen Altach über weite Strecken der zweiten Hälfte gegen den tiefen Block Chancen zu kreieren.

Das hob der Cheftrainer nach Schlusspfiff nochmal besonders hervor: "Nach der Roten Karte waren wir geduldig im Bespielen eines tiefen Blocks - uns wird ja gerne nachgesagt, wir können nur hohe Bälle spielen. Wir haben gut die Außen genutzt und drei richtig gute Mutandwa-Momente gehabt."

Durch den späten Heimerfolg springt die SV Ried nun in der Qualigruppe auf Rang eins, zwei Punkte vor den Vorarlbergern. "Das sind die Momente und die Abende, für die wir alle tagtäglich so viel investieren", war Senft mit dem Ergebnis und der Reaktion zufrieden.