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Ex-Rapidler Zivkovic feiert Meistertitel mit Györ

Für Györ ist es der erste ungarische Meistertitel seit 13 Jahren.

Ex-Rapidler Zivkovic feiert Meistertitel mit Györ Foto: © GEPA
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Der frühere österreichische Fußball-Nachwuchsteamspieler Jovan Zivkovic hat mit ETO Györ den ungarischen Meistertitel gewonnen.

Der westungarische Club sicherte sich am Samstag in der letzten Runde durch ein 1:0 bei Kisvarda den insgesamt fünften Titel, den ersten seit 13 Jahren, und entthronte damit Ferencvaros, das zuletzt sieben Mal in Folge triumphiert hatte.

Zivkovic brachte es in dieser Ligasaison auf sieben Einsätze, gegen Kisvarda war der Ex-Rapidler Ersatz.

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