Thomas Murg hat im vergangenen Jänner den Sprung in die Saudi Pro League gewagt.

Der 30-jährige ÖFB-Legionär wurde von seinem Stammklub PAOK Saloniki an Al-Khaleej FC verliehen. Für den saudischen Erstligisten hat er bislang sieben Pflichtspiele (1 Tor) absolviert.

Gut möglich, dass die Leihe auch auf einen fixen Transfer ausgeweitet wird, immerhin besitzt Al-Khaleej eine Kaufoption für Murg, dessen Leihe noch bis kommenden Sommer läuft.

"Es ist schon so, dass ich auch mitentscheiden kann, ob ich bleiben will oder nicht", so Murg. Der Offensivspieler erwartet Gespräche mit Al-Khaleej in den kommenden Wochen. "Aber was dann tatsächlich im Sommer passieren wird, steht aktuell noch in den Sternen."

Griechenland-Rückkehr nicht ausgeschlossen

Nach aktuellem Stand müsste er für die kommende Saison zu PAOK zurückkehren. In Thessaloniki, wo Murg noch bis 2026 gebunden ist, wurde er zuletzt aussortiert. Ganz ist das Kapitel PAOK für ihn aber noch nicht geschlossen.

"Ich habe ab Sommer noch ein Jahr Vertrag bei PAOK. Wenn ich mich an die Fakten halte, kehre ich zur Vorbereitung zurück und mache die Vorbereitung normal mit."

Wenn ihm PAOK eine weitere Chance bieten würde, würde er sich nicht vor der Herausforderung scheuen. Allerdings müssten die Rahmenbedingungen stimmen.

"Ich möchte mich wohlfühlen, und mit einem Trainerteam zusammenarbeiten, dass mich schätzt und wo Vertrauen da ist. Das sind die Punkte, die für mich am wichtigsten sind."

