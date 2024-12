Ferdinand Feldhofer wird neuer Cheftrainer von Cercle Brügge!

Der 45-Jährige verlässt damit Dinamo Tiflis vorzeitig und wechselt in das belgische Oberhaus, wo er den Posten seines Landsmannes Miron Muslic übernimmt. Am Mittwoch wird er offiziell vorgestellt.

Der Steirer übernahm erst im letzten Sommer das Traineramt beim 19-fachen georgischen Meister, vor wenigen Tagen verlor Feldhofer mit Dinamo Tiflis das Cup-Finale gegen Stadtrivale FC Spaeri Tiflis im Elfmeterschießen.

In Brügge erhält Feldhofer ein bis Sommer 2025 gültiges Arbeitspapier mit Option auf Verlängerung für die folgende Spielzeit. Von Dezember 2019 bis Oktober 2022 stand er beim Wolfsberger AC sowie dem SK Rapid in der ADMIRAL Bundesliga an der Seitenlinie.

Cercle in Abstiegsgefahr

"Wir freuen uns, Ferdinand Feldhofer in unserer Cercle-Familie begrüßen zu können. Das Ziel ist klar: Unsere Position in der Tabelle so schnell wie möglich zu verbessern und wir zählen nicht nur auf Ferdinand, sondern auch auf alle anderen im Klub", wird Geschäftsführer Alexander Vantyghem zitiert.

Nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug rutschte das Cercle in den vergangenen Wochen in eine sportliche Krise und befindet sich in Abstiegsgefahr.

In der UEFA Conference League darf sich Cercle, das im November u.a. ein 0:0 beim LASK erreicht hat, dagegen noch Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Phase machen. Am Donnerstag (18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wartet ein Gastspiel bei Olimpija Ljubljana, in dem Feldhofer seine Premiere geben wird.

