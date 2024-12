Naby Keïta und Werder Bremen gehen vorerst getrennte Wege.

Wie der deutsche Zweitligist am Dienstag vermeldet, kickt der einstige Liverpool-Spieler bis Ende 2025 leihweise beim ungarischen Rekordmeister Ferencvaros. Zudem hat der Nationalspieler Guineas eine Option auf einen längeren Verbleib in Ungarn.

"Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit Naby und seinem Berater diese Lösung gefunden haben. Für uns war klar, dass Naby nicht mehr für Werder auflaufen würde. Daher ist diese Leihe für ihn und für uns der richtige Schritt. Wir wünschen Naby in Ungarn viel Erfolg", so Manager Clemens Fritz.

Zwischen Keïta, der im Sommer 2023 vom FC Liverpool nach Bremen wechselte, und dem Verein kam es zum Zerwürfnis und einer daraus resultierenden Suspendierung, als er eine Busfahrt zum Spiel verweigerte, nachdem er nicht für die Startformation nominiert war.

📣 ANNOUNCEMENT!

The CL winner former Liverpool player Naby Keita has signed with Ferencváros! ✍️💚 pic.twitter.com/nd6w1Fa03q