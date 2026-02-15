Alisson rettet Napoli einen Punkt gegen die Roma

Am 25. Spieltag der Serie A rettet der SSC Napoli durch ein 2:2 zuhause gegen die AS Rom gerade noch einen Punkt.

Durch das Unentschieden verteidigt Antonio Contes Elf den dritten Rang, während die Römer dank des Punktgewinns an Juventus Turin vorbeiziehen und nun Platz vier belegen.

Roma mit der frühen Führung

Gian Piero Gasperinis Truppe erwischt den besseren Start in die Partie. Bereits in der Anfangsphase bedient Bryan Zaragoza seinen Teamkollegen Donyell Malen, der zum 0:1 vollendet (7.) – ein Treffer, der auch der Überprüfung durch den Videoassistenten standhält.

Napoli übernimmt im Anschluss das Kommando und verzeichnet über die gesamte Spielzeit hinweg deutlich mehr Ballbesitz. Stanislav Lobotka gibt einen ersten Warnschuss ab (15.), ehe Leonardo Spinazzola nach Vorarbeit von Eljif Elmas den Ausgleich besorgt (40.).

Die Roma bleibt bei Kontern gefährlich, verfehlt aber durch Malen und Niccolo Pisilli das Gehäuse, sodass es mit dem Remis in die Kabinen geht.

Napoli verpasst Sieg in der Nachspielzeit

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Napoli das aktivere Team, Spinazzola prüft erneut den gegnerischen Torhüter (47.). Mitten in die Drangphase der Hausherren hinein erhalten die Gäste jedoch einen Strafstoß zugesprochen, den Malen sicher zu seinem zweiten Treffer des Abends verwandelt (71.).

Conte reagiert mit Wechseln, die sich in der Schlussphase auszahlen: Der eingewechselte Alisson Santos trifft nach Vorlage von Giovane zum 2:2-Endstand (82.).

In einer dramatischen Nachspielzeit entscheidet der VAR gegen einen möglichen Elfmeter für Napoli, und auch Miguel Gutierrez scheitert mit der allerletzten Chance am Schlussmann der Roma (90.+4).