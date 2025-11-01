Der österreichische Teamspieler Stefan Posch hat am Samstag im Heimspiel mit Como gegen Meister und Tabellenführer Napoli ein 0:0 erreicht.

Der ÖFB-Verteidiger wurde beim Tabellenfünften in der 71. Minute eingewechselt.

Napoli könnte am Sonntag die Spitzenposition an den einen Punkt zurückliegenden Zweiten AS Roma verlieren, der auswärts gegen den Vierten AC Milan antritt.