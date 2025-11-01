SSC Napoli SSC Napoli NAP Como 1907 Como 1907 COM
Endstand
0:0
0:0 , 0:0
NEWS

Posch holt mit Como Punkt gegen Napoli

ÖFB-Spieler Stefan Posch gelingt mit seinem Verein Como gegen den Favoriten Napoli ein Unentschieden.

Der österreichische Teamspieler Stefan Posch hat am Samstag im Heimspiel mit Como gegen Meister und Tabellenführer Napoli ein 0:0 erreicht.

Der ÖFB-Verteidiger wurde beim Tabellenfünften in der 71. Minute eingewechselt.

Napoli könnte am Sonntag die Spitzenposition an den einen Punkt zurückliegenden Zweiten AS Roma verlieren, der auswärts gegen den Vierten AC Milan antritt.

