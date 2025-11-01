Erfolgreiches Fassotte-Debüt: SKN-Frauen besiegten Sturm

Der Belgier Laurent Fassotte hat am Samstag ein erfolgreiches Debüt als Trainer von Fußball-Frauenmeister SKN St. Pölten gefeiert.

Mit dem 47-jährigen Nachfolger von Lisa Alzner auf der Bank siegten die Niederösterreicherinnen im Schlager der elften Bundesliga-Runde daheim gegen Sturm Graz durch Tore von Leila Peneau (44.) und Kess Elmore (76.) 2:0.

Der Zweite SKN liegt zwei Punkte, Sturm zwölf Punkte hinter Leader Austria. Die Wienerinnen haben eine Partie in der Hinterhand.