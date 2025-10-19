Am achten Spieltag der französischen Ligue 1 köpft Samson Baidoo den RC Lens zu einem 2:1-Heimsieg gegen Paris FC.

Die Partie im Stade Bollaert-Delelis startet ereignisreich. Bereits in der neunten Minute bekommt die Heimmannschaft nach VAR-Einsatz einen Elfmeter zugesprochen, den Florian Thauvin jedoch vergibt.

Unbeeindruckt davon gehen die Hausherren kurz darauf in Führung: Odsonne Edouard trifft in der 17. Minute nach Vorlage von Adrien Thomasson per Kopf zum 1:0.

Die Antwort der Gäste aus der Hauptstadt lässt aber nicht lange auf sich warten: In der 27. Minute sorgt Pierre Lees-Melou nach Zuspiel von Ilan Kebbal für den 1:1-Ausgleich, was zugleich den Pausenstand bedeutet.

Baidoo entscheidet umkämpfte Partie

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel umkämpft. Während Paris FC versucht, die Spielkontrolle zu übernehmen, erzeugt Lens vor allem durch Standardsituationen Gefahr – elf Eckbälle zeugen vom Druck der Hausherren.

Die Entscheidung fällt schließlich in der 64. Minute durch einen Österreicher: Abwehrspieler Baidoo, der im Sommer von Red Bull Salzburg nach Frankreich wechselte, steigt nach der zweiten Torvorlage von Thomasson an diesem Tag am höchsten und köpft unhaltbar zum 2:1 ein.

In der Schlussphase wirft die Truppe von Stephane Gilli zwar noch einmal alles nach vorne, doch die Defensive von Lens steht sicher und lässt keine nennenswerten Chancen mehr zu.