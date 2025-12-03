Negativ aufgefallen! Ex-Sturm-Angreifer in Frankreich suspendiert

Emmanuel Emegha ging einst für den SK Sturm Graz auf Torjagd. Im Sommer 2023 zog es den Angreifer dann nach Straßburg in die französische Ligue 1.

Dort sei er laut "L'Equipe" für das kommende Ligaspiel bei Toulouse vom Klub suspendiert. Als Grund gilt die "Nicht-Einhaltung der Werte und Regeln des Klubs".

Straßburg? Emegha dachte an Deutschland

Emegha fiel in den vergangenen Wochen mit öffentlichen Aussagen negativ auf. Nach seinem Doppelpack beim 2:0 gegen Lille scherzte er, dass der erste Erfolg gegen ein großes Team nur dank ihm möglich gewesen sei.

Außerdem fiel er mit geografischem Unwissen auf. Emegha gab in einem Interview mit dem niederländischen Medium "Algemeen Dagblad" offen zu, dass er bei seinem Wechsel 2023 von Sturm Graz aus dachte, Straßburg liege in Deutschland. Vorerst gelte die Suspendierung für nur ein Spiel.