RBS-Winterkönig: "Nicht so schlecht, für ein schlechtes Halbjahr"

Salzburg ist Winterkönig!

"Gar nicht so schlecht, für ein schlechtes Halbjahr. Oder?", zeigte sich Salzburg-Kapitän nach Schlusspfiff am "Sky"-Mikro auch ein wenig selbstironisch.

Um dann nachzulegen: "Es ist die halbe Miete, aber wir haben noch ein halbes Jahr vor uns. Trotzdem gehen wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause."

Alajbegovic als Matchwinner

Dank des 2:1-Heimsieges gegen den Wolfsberger AC geht Red Bull Salzburg als Winterkönig in die lange Pause (zum Spielbericht >>>). Mann des Spiels war einmal mehr Supertalent Kerim Alajbegovic mit einem Doppelpack.

"Kerim ist ein sehr guter Spieler mit fantastischen Anlagen. Aber auch bei ihm ist es so: Fußball ist ein Tagesgeschäft und du musst das alle drei Tage zeigen. Ich freue mich sehr, dass er uns als Mannschaft geholfen hat, den Sieg zu holen. Auch er hatte zuletzt keine einfache Zeit. Trotzdem darf er nach dem Urlaub wieder Gas geben", lobte Schlager den 18-jährigen Bosnier.

Alajbegovic hatte in den letzten Wochen etwas seine Leichtigkeit vom Anfang der Saison verloren, fand jetzt zum richtigen Zeitpunkt aber wieder den Schwung.

Es gibt weiter viel zu tun

Und auch wenn Salzburg am Ende als verdienter Sieger vom Platz geht, war dieser ein hartes Stück Arbeit. Nach dem Führungstreffer durch den Youngster holte man durch ein völlig unnötiges Elfmeterfoul den Gegner wieder zurück ins Spiel.

Ein Umstand, der sich durch die Saison zieht: "Wir müssen, auch wenn wir in Führung liegen, bei unsere Prinzipien bleiben und nicht mit irgendwelchen Sachen den Gegner wieder stark machen. Es gilt mit Behaarlichkeit und Disziplin dranzubleiben. So werden wir stabiler und konstanter. Es gibt viele Dinge, wo wir uns verbessern können. Aber wir sind auch eine junge Mannschaft", skizziert Schlager die Probleme.

Am Ende drückte Salzburg, erneut ohne den erkrankten Cheftrainer Thomas Letsch an der Seitenlinie, auf den Siegtreffer und belohnte sich schließlich auch damit. Nachdem Petar Ratkov noch vom Punkt scheiterte (79.), traf Alajbegovic sehenswert aus der Distanz (86.)

Pflichtspiel Nummer 33

Für die Mozartstädter endet damit eine intensive Herbstsaison zumindest in der Liga auf dem Hoch. Die Partie gegen den WAC war inklusive der Klub-WM im Sommer das 33. Pflichtspiel. Die Pause kommt also für alle Beteiligten zur richtigen Zeit.

"Die letzten Wochen waren sehr intensiv. Aber ich liebe das Fußballspielen. Trotzdem freue ich mich jetzt auch auf die Zeit mit der Familie", so der Kapitän.