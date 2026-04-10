Baby-News bei Brasilien-Juwel! Endrick wird erstmals Vater

Abseits des Rasens gibt es für Endrick derzeit Grund zur Freude.

Wie seine Frau Gabriely Miranda auf Instagram bekanntgab, wird der 19-Jährige erstmals Vater. Für das brasilianischen Stürmer ist es ein ganz besonderer Moment, mitten in einer wichtigen Phase seiner Karriere.

Durchbruch in Lyon

Sportlich läuft es für Endrick aktuell ebenfalls deutlich besser.

Nachdem sich der Teenager bei Real Madrid nach seinem Wechsel im Jahr 2024 (Ablöse: 47,5 Millionen Euro) nicht nachhaltig durchsetzen konnte, folgte im Winter der Leihwechsel zu Olympique Lyon.

Dort blüht der Youngster regelrecht auf: In 17 Einsätzen kommt Endrick bereits auf starke elf Torbeteiligungen.

WM als großes Ziel

Die starke Form kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.

Endrick will sich mit seinen Leistungen für einen Platz im WM-Kader von Carlo Ancelotti empfehlen. Die Konkurrenz im brasilianischen Angriff ist zwar groß, doch der 19-Jährige bringt sich aktuell eindrucksvoll ins Gespräch.