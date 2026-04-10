NEWS

Baby-News bei Brasilien-Juwel! Endrick wird erstmals Vater

Freudige Nachrichten für Endrick: Das brasilianische Supertalent erwartet sein erstes Kind. Frau Gabriely Miranda machte die Schwangerschaft via Instagram öffentlich.

Baby-News bei Brasilien-Juwel! Endrick wird erstmals Vater
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Abseits des Rasens gibt es für Endrick derzeit Grund zur Freude.

Wie seine Frau Gabriely Miranda auf Instagram bekanntgab, wird der 19-Jährige erstmals Vater. Für das brasilianischen Stürmer ist es ein ganz besonderer Moment, mitten in einer wichtigen Phase seiner Karriere.

Durchbruch in Lyon

Sportlich läuft es für Endrick aktuell ebenfalls deutlich besser.

Nachdem sich der Teenager bei Real Madrid nach seinem Wechsel im Jahr 2024 (Ablöse: 47,5 Millionen Euro) nicht nachhaltig durchsetzen konnte, folgte im Winter der Leihwechsel zu Olympique Lyon.

Dort blüht der Youngster regelrecht auf: In 17 Einsätzen kommt Endrick bereits auf starke elf Torbeteiligungen.

WM als großes Ziel

Die starke Form kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.

Endrick will sich mit seinen Leistungen für einen Platz im WM-Kader von Carlo Ancelotti empfehlen. Die Konkurrenz im brasilianischen Angriff ist zwar groß, doch der 19-Jährige bringt sich aktuell eindrucksvoll ins Gespräch.

Mehr zum Thema

Kaiserslautern & Co.: Diese Aufsteiger wurden Meister

Kaiserslautern & Co.: Diese Aufsteiger wurden Meister

International
2
Italien ernennt Interims-Teamchef für Juni-Länderspiele

Italien ernennt Interims-Teamchef für Juni-Länderspiele

International
1
WAC hofft gegen Ried auf den Silberberger-Effekt

WAC hofft gegen Ried auf den Silberberger-Effekt

Bundesliga
Nein zu Bier und Wurst! Gladbach-Fans planen speziellen Protest

Nein zu Bier und Wurst! Gladbach-Fans planen speziellen Protest

Deutsche Bundesliga
1
Wechsel zum Meister? ÖEHV-Spieler verlässt den KAC

Wechsel zum Meister? ÖEHV-Spieler verlässt den KAC

ICE Hockey League
Jetzt also doch: BVB-Star verlängert langfristig

Jetzt also doch: BVB-Star verlängert langfristig

Deutsche Bundesliga
Zweimal Tie-Break: Schwärzler scheitert im Madrid-Viertelfinale

Zweimal Tie-Break: Schwärzler scheitert im Madrid-Viertelfinale

Tennis - ATP

Kommentare

Endrick Olympique Lyon Real Madrid Brasilien (Teams, Fußball)