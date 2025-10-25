Nächste Liga-Pleite! Liverpool verliert auch gegen Brentford

Für den FC Liverpool setzt es am neunten Spieltag der Premier League den nächsten Dämpfer. Beim FC Brentford beziehen die "Reds" die vierte Liga-Niederlage in Folge, man unterliegt mit 1:3.

Unter der Woche schoss sich Liverpool in der Champions League mit einem 5:1 über Eintracht Frankfurt noch den Frust von der Seele, die "Bees" holen den Meister aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.

Durch den wichtigen Heimsieg klettert die Elf von Keith Andrews auf den zehnten Tabellenrang, während Arne Slots Liverpooler auf Platz sechs abrutschen.

Brentford nutzt seine Gelegenheiten

Die Hausherren erwischen im Brentford Community Stadium einen Blitzstart. Bereits in der fünften Spielminute bringt Dango Ouattara sein Team nach einer Vorlage von Kristoffer Ajer in Führung.

Die Gäste zeigen sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt und übernehmen mit viel Ballbesitz die Spielkontrolle, finden aber in der gut organisierten Defensive von Brentford zunächst keine Lücken. Versuche von Florian Wirtz (20.) und Cody Gakpo (24.) verfehlen ihr Ziel.

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöht Kevin Schade nach Vorarbeit von Mikkel Damsgaard auf 2:0 (45.), doch Liverpool schlägt in der langen Nachspielzeit zurück: Milos Kerkez erzielt nach Zuspiel von Hugo Ekitike den wichtigen 2:1-Anschlusstreffer (45.+5).

Liverpool kann Aufholjagd nicht vollenden

Nach dem Seitenwechsel drängt Liverpool auf den Ausgleich, doch es sind erneut die Gastgeber, die jubeln. Nach einem Foul im Strafraum und anschließender Überprüfung durch den Videoassistenten entscheidet Schiedsrichter Simon Hooper auf Elfmeter, den Igor Thiago souverän zum 3:1 verwandelt (60.).

Liverpool wirft in der Folge alles nach vorne, doch Brentford verteidigt den Vorsprung leidenschaftlich. Erst in der Schlussphase sorgt Mohamed Salah nach Zuspiel von Dominik Szoboszlai mit seinem Treffer zum 3:2 noch einmal für Spannung (89.). Die Gäste kommen durch Szoboszlai zu einer letzten Torchance, doch die Hausherren retten den Sieg über die Zeit.

Am Ende feiert Brentford einen hart erkämpften Heimsieg, der das Team ins Tabellenmittelfeld befördert. Für Liverpool bedeutet die vierte Niederlage in Serie hingegen einen herben Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze.