Manchester United holt gegen Brighton dritten Sieg in Folge

Manchester United feiert in der neunten Runde der Premier League einen 4:2-Heimsieg gegen Brighton & Hove Albion.

Die Hausherren legen durch Treffer von Matheus Cunha (24.), Casemiro (34.) und Bryan Mbeumo (61.) eine 3:0-Führung vor. Brighton kämpft sich durch Danny Welbeck (74.) und Charalampos Kostoulas (90.+2) zurück, doch Bryan Mbeumo sichert mit seinem zweiten Tor in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) den 4:2-Endstand.

Durch diesen wichtigen Heimsieg klettert die Elf von Ruben Amorim vom zehnten auf den vierten Tabellenplatz und erreicht einen Champions-League-Rang, während Brighton auf dem zwölften Platz verbleibt.

Bärenstarker Casemiro

United startet aktiv, Bruno Fernandes verzeichnet früh eine Chance. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erzielt Matheus Cunha in der 24. Minute, vorbereitet von Casemiro, das 1:0. Casemiro selbst erhöht nur zehn Minuten später nach Zuspiel von Luke Shaw auf 2:0.

Nach der Pause dominiert United weiter. Bryan Mbeumo trifft in der 61. Minute nach Vorlage von Benjamin Sesko zum 3:0. Obwohl das Spiel entschieden scheint, verkürzt Danny Welbeck in der 74. Minute auf 3:1.

Brighton erhöht den Druck, und Charalampos Kostoulas köpft nach einem Eckball von James Milner in der Nachspielzeit (90.+2) den 3:2-Anschlusstreffer. Doch Mbeumo macht die Hoffnungen der Gäste mit seinem späten Treffer zunichte.