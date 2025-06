Top-Talent bleibt: Arsenal bindet Nachwuchshoffnung

Eigengewächs Myles Lewis-Skelly verlängert seinen Vertrag bei Arsenal.

Der 18-jährige Neo-Nationalspieler Englands unterschreibt ein Arbeitspapier bis Sommer 2030.

Der Shootingstar der abgelaufenen Premier-League Saison absolvierte in der vergangenen Saison 41 Partien, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen.

"Ich will ein Vermächtnis"

Im März berief ihn Nationaltrainer Thomas Tuchel erstmals für die A-Nationalmannschaft. Im ersten Länderspiel gelang ihm auch gleich sein erster Treffer im Teamtrikot.

Für die Zukunft setzt sich der Linksverteidiger große Ziele: "Ich will ein Vermächtnis. Ich möchte alles gewinnen, was es in diesem Spiel zu gewinnen gibt. Ich möchte Trophäen auf den größten Bühnen gewinnen und gleichzeitig eine Person sein, die immer lernt und auf dem Boden der Tatsachen bleibt, was so wichtig ist.