Sturm-Gegner Nottingham holt englischen Kult-Trainer

Nottingham Forest hat einen Nachfolger für Ange Postecoglu gefunden.

Mit Sean Dyche übernimmt bei Nottingham bereits der dritte Trainer in der noch jungen Saison.

Zum Saisonstart war noch Nuno Espirito Santo im Amt. Nach Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Portugiesen und Nottingham-Eigentümer Evangelos Marinakis übernahm Ange Postecoglu Anfang September das Ruder.

Der Australier konnte in acht Spielen nur zwei Unentschieden und keinen Sieg holen und musste am Wochenende nach einer 0:3-Niederlage gegen Chelsea wieder gehen.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Nun versucht Sean Dyche den zweifachen Sieger des Landesmeisterpokals zurück in die Erfolgsspur zu führen.

Für Dyche ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 54-Jährige startete seine Spielerkarriere einst bei Nottingham. Als Trainer war der Engländer lange beim FC Burnley tätig. Zuletzt coachte er den FC Everton.

Am 6. November gastiert Nottingham Forest in der Europa League bei Sturm Graz.