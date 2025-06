Die englische Premier League hat Manchester City zu einer Geldstrafe von 1,08 Millionen Pfund (1,26 Mio. Euro) verurteilt.

Die Pönale wurde verhängt, weil die City-Profis in der vergangenen Saison in neun Partien eine Verzögerung des Anstoßes in der ersten oder zweiten Hälfte verursacht hatten.

Bereits vor einem Jahr musste City aus dem gleichen Grund zwei Millionen Pfund (2,34 Mio. Euro) berappen.