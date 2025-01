Lopetegui-Nachfolge fix: Ex-Chelsea-Coach übernimmt West Ham

West Ham United hat einen Nachfolger für den entlassenen Julen Lopetegui gefunden.

Wie bereits seit längerem vermutet wurde, nehmen die "Hammers" Graham Potter unter Vertrag. Das teilte der Londoner Klub am Donnerstag mit.

Der englische Trainer war seit März 2023 vereinslos und trainierte zuvor 31 Spiele lang den FC Chelsea. Von Erfolg war seine Zeit an der Stamford Bridge aber nicht gekrönt. Potter unterschreibt in Stratford einen Vertrag bis 2027 und soll den Klub wieder in die obere Tabellenhälfte führen. Aktuell rangiert der Conference-League-Sieger von 2023 nur auf dem 14. Tabellenplatz. Auf die Abstiegsränge hat man sieben Punkte Vorsprung.

Wenig Vorbereitungszeit

Viel Vorbereitungszeit hat der 49-Jährige aber nicht. Die nächste Partie von West Ham steht bereits am Freitag an - im FA-Cup gastiert man auswärts bei dem ebenfalls kriselnden Aston Villa. In der Liga trifft man am 14. Januar auf den seit acht Spielen ungeschlagenen Stadtrivalen FC Fulham.

West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️ — West Ham United (@WestHam) January 9, 2025