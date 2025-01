Comeback? ÖFB-Stürmer wieder im Wolverhampton-Training dabei

Wird Sasa Kalajdzic demnächst wieder für den Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers auflaufen?

Nach Informationen der "Krone" soll der ÖFB-Teamspieler nach seinem Kreuzbandriss vor knapp einem Jahr bereits "seit sieben Wochen" wieder am Mannschaftstraining des Tabellen-17. teilhaben. Zudem sei er "fit und schmerzfrei."

Auch wenn damit Hoffnung auf ein baldiges Comeback besteht, halten sich die "Wolves" diesbezüglich in den sozialen Medien bedeckt. Fotos, die den 27-Jährigen auf dem Rasen zeigen, sucht man aktuell vergeblich.

Der 19-fache Nationalspieler zog sich im Februar 2024 als Leihspieler bei Eintracht Frankfurt in der Partie gegen den SC Freiburg die schwere Knieverletzung zu und verpasste deshalb sämtliche Pflichtspiele für die "Adler" sowie für seinen Stammverein.

Wolverhamptons nächstes Pflichtspiel ist am 11. Jänner im Rahmen des FA Cups bei Bristol City. In der Premier League geht es am 15. Jänner bei Newcastle United weiter. Es bleibt abzuwarten, ob Kalajdzic da bereits wieder auf dem Rasen stehen wird.

