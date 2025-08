Guardiola-Vertrauter verlässt Manchester City

Bei Manchester City zeichnet sich ein Umbruch in den leitenden Positionen ab.

Startrainer Pep Guardiola sehnte zuletzt in einem GQ-Interview die Zeit nach seinem Engagement beim englischen Topklub herbei. "Auf Katalanisch sagt man 'badar'. Genau das will ich machen. So wie Kühe, die anhalten und den vorbeifahrenden Zügen zuschauen." Eine mehrjährige Auszeit sei denkbar.

Für einen langjährigen Wegbegleiter bei den "Cityzens" ist dagegen schon Schluss. Sportdirektor Txiki Begiristain verlässt den Klub nach 13 Jahren. Der 60-jährige Spanier arbeitete schon einst beim FC Barcelona mit Guardiola. 2016 holte er seinen Landsmann zu den "Skyblues".

Da Begiristains Abgang schon seit vergangenen Oktober klar ist, steht sein Nachfolger auch schon fest. Hugo Viana, zuletzt Sportdirektor bei Benfica Lissabon, wechselt nach Manchester.

