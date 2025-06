Offiziell! Pep Lijnders hat eine neue Aufgabe

Ex-Salzburg-Coach Pep Lijnders ist neuer Co-Trainer von Manchester City!

Das gaben die "Citizens" am Dienstagmittag bekannt. Somit wird er Assistent von Chefcoach Pep Guardiola. Verstärkt wird das Trainerteam außerdem von James French, der spezialisiert auf Standardsituationen ist.

"Ihr Talent, ihr Einsatz, ihre Arbeitsmoral und ihr umfassendes Engagement entsprechen voll und ganz den Werten, die Pep (Anm. Guardiola) als Grundlage für die Art und Weise, wie Fußball gespielt werden soll, dienen", sagte City-Direktor Hugo Viana.

Der 42-jährige Lijnders war in der Premier League bereits für den FC Liverpool als Co-Trainer unter Jürgen Klopp tätig. Auch coachte der Niederländer die U18 der "Reds".

Lijnders zweite Amtszeit als Chefcoach war nicht ganz von Erfolg geprägt. Im Juli 2024 heuerte er beim FC Red Bull Salzburg an und stand nur 28 Spiele lang an der Seitenlinie. 2018 war Lijnders auch Cheftrainer von NEC Nijmegen.

We're delighted to confirm two key appointments to @PepTeam's first team coaching set-up.



Pepijn Lijnders has been appointed as assistant coach while James French joins as set-piece coach.