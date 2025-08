Emotionaler Abschied von Spurs-Legende Son

Erst am Freitag verkündete Heung-Min Son überraschend seinen Abgang von den Tottenham Hotspurs.

Nach genau zehn Jahren für den Klub bestritt der Südkoreaner einen Tag später sein letztes Spiel im Spurs-Trikot - gegen Newcastle United vor rund 65.000 südkoreanischen Fans in seiner Heimat Seoul.

In der 64. Spielminute wurde Son unter Tränen ausgewechselt, umarmte alle Mitspieler. "Zuerst dachte ich gar nicht, dass ich weinen würde", gab der 33-Jährige nach seinem Abschiedsspiel zu: Jedoch war Son "so so glücklich, dieses Match zu bestreiten".

Wie es für die Spurs-Ikone weitergeht, ist noch unklar. Laut "SportBild" sei der Los Angeles FC an einem Wechsel interessiert.

