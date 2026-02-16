Berater verrät: Jürgen Klopp wäre fast Salzburg-Trainer geworden

Jürgen Klopp ist seit etwas mehr als einem Jahr als Head of Global Soccer bei Red Bull tätig. Dabei wäre der Startrainer beinahe schon früher im RB-Kosmos gelandet.

Wie sein Berater Mark Kosicke im Interview mit transfermarkt verrät, wäre Klopp 2008 (damals Trainer bei Mainz) beinahe Coach von FC Red Bull Salzburg geworden.

"Eigentlich hat sich das schon 2008 angebahnt. Jürgen sollte damals Trainer des FC Red Bull Salzburg werden, zu der Zeit war er noch in Mainz. Ich hatte den Vertrag vorbesprochen. Thomas Linke war Sportlicher Leiter und meinte zu mir, ich solle Dietrich Mateschitz nur selber die Konditionen mitteilen", so der langjährige Weggefährte Klopps.

Kunstrasen verhinderte Klopp-Deal

Ausgerechnet der damals in Wals-Siezenheim verlegte Kunstrasen soll am Ende der Knackpunkt gewesen sein.

"Ich stand danach vor Herrn Mateschitz und sagte ihm, was wir haben wollen und dass der Kunstrasen aus dem Stadion rausmüsse. Er hat sich umgedreht und ist gegangen, das Thema war beendet", so Kosicke.

Später traf Klopp Mateschitz noch persönlich. "Jürgen traf Mateschitz eines Tages selbst, als dieser schon erkrankt war. Es ging einfach nur darum, dass sie sich kennenlernen wollten. Da meinte Mateschitz zu Jürgen: "Es wäre schön, wenn du irgendwann den Fußballbereich hier übernehmen würdest." Davon war er aber noch weit entfernt", so Kosicke.

Das Engagement bei Red Bull wurde dann erst nach dem Aus von Jürgen Klopp bei Liverpool 2024 beschlossen, damals lebte Mateschitz nicht mehr.