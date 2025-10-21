ÖFB-Kicker Ballo glänzt bei Millwall-Sieg

Tolles Erfolgserlebnis für ÖFB-Legionär Thierno Ballo!

Der 23-Jährige wird beim 2:0-Erfolg seines FC Millwall gegen Stoke City in der englischen Championship zum entscheidenden Faktor. Ballo bereitet beide Treffer der "Lions" vor.

Nach zehn Spielminuten assistiert er Teamkollege Azeez zur Führung und legt in Folge Crama auch das 2:0 auf (21.). Ballo blickt damit auf drei Torvorlagen aus den letzten drei Ligaspielen zurück.