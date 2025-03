Marco Friedl gilt als absoluter Anführer bei Werder Bremen. Über der Zukunft des Kapitäns schwebt aber ein großes Fragezeichen. Bis 2026 hat er einen Vertrag, der Klub kündigte an, dass zeitnah Klarheit geschaffen werden soll (hier nachlesen >>>).

Ganz so einfach dürfte das Ganze aber nicht sein, der Tiroler fordert nämlich sportliche Perspektiven. "Ich will, dass wir uns da gut aufstellen und sinnvolle Entscheidungen treffen, die gut für die nächsten Jahre sind", wird er von der "Deichstube" zitiert.

Die Verantwortlichen seien gefragt, einen erfolgreichen Umbruch zu gestalten. Friedl wünscht sich einen "Mix aus jungen und alten Spielern". Dabei macht der Routinier klar: "Ich denke, dass da die Richtigen am Werk sind. Und dann werden wir schauen, was da auf die Beine gestellt wird."

Friedl als Werder-Berater?

Auch selbst würde er zur Hilfe bereitstehen. "Wenn Input gewünscht ist, dann werde ich meinen Beitrag leisten", so der Kapitän. An genau diesem Punkt hängt seine eigene Zukunft. "Jeder Spieler spielt, weil er erfolgreich mit dem Klub und Jahr für Jahr besser sein will. Deshalb ist es von Bedeutung, was für die nächsten Jahre geplant ist", so Friedl.

In der Kabine gilt der Tiroler als unheimlich wichtig, er ist auch bekannt dafür, sich kein Blatt vor dem Mund zu nehmen. "Marco ist unser Kapitän und füllt diese Aufgabe sehr gut aus. Er spricht Dinge klar an, ist aber nicht der Lauteste. Das tut uns gut. Er ist ein cooler Typ", meinte Kollege Marco Grüll noch im Jänner gegenüber 90minuten.