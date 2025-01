VfB Stuttgart zeigt Interesse an Kevin Danso

Interesse hüben wie drüben an Kevin Danso. Jetzt drehen sich auch Transfergerüchte um den VfB Stuttgart.

Nach Informationen von "Sky" will der deutsche Vizemeister in der Innenverteidigung für Verstärkung sorgen. Demnach würde der 26-Jährige auch am Wunschzettel der Schwaben stehen, die Angelegenheit ist aber noch nicht weit fortgeschritten.

Lens verlangt für Danso eine ordentliche Ablösesumme, hat der Defensivmann des ÖFB-Teams doch noch einen Vertrag bis 2027. Sein Marktwert laut "Transfermarkt.at" beläuft sich derzeit bei 25 Millionen Euro.

Auch an Danso interessiert: José Mourinhos Fenerbahce>>> und Premier-League-Klub Wolverhampton>>>.