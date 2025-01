Für Jose Mourinho läuft es bei Fenerbahce noch nicht ganz rund. Mit Platz zwei und 36 Punkten fehlen derzeit acht Zähler auf Spitzenreiter Galatasaray.

Verstärkung muss also her. Der Star-Trainer könnte dabei einen österreichischen Nationalspieler im Visier haben. Laut des Mediums "Sports Digitale" hat sich der türkische Klub nach Kevin Danso erkundigt. Demnach fordert Lens 25 Millionen Euro an Ablöse.

Roma-Wechsel platzte

Zuletzt wurde der Österreicher mit Premier-League-Klub Wolverhampton in Verbindung gebracht (hier nachlesen >>>). Ein Abschied aus Frankreich gilt als nicht unwahrscheinlich.

Im Sommer stand Danso unmittelbar vor einem Wechsel zur AS Roma. Der Österreicher schlitterte aufgrund von Herzproblemen allerdings durch den Medizincheck. Beim Abwehr-Mann ist mittlerweile wieder alles okay, für Lens ist er wieder voll im Einsatz. In Frankreich hat der 26-Jährige noch bis 2027 Vertrag.