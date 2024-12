Mainz feierte Coup gegen die Bayern: "Große Leistung"

Das dritte Adventwochenende hat der FSV Mainz 05 mit seinem 2:1-Heimsieg in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München (Spielbericht >>>) zum vorweihnachtlichen Fest gemacht.

"Das ist eine große Leistung für uns, die beste Mannschaft in Deutschland zu schlagen. Für uns ist das ein guter Tag", sagte FSV-Trainer Bo Henriksen am Samstag nach dem Überraschungscoup. Der Däne sprach von einem verdienten Sieg. "Weil wir hatten viel Mut mit dem Ball und haben sehr gut verteidigt."

Lee Jae-sung hatte die Mainzer, bei denen die ÖFB-Legionäre Phillipp Mwene und Karim Onisiwo mitwirkten, mit seinem Doppelpack zu den drei Punkten geschossen und damit den Bayern die erste Saisonniederlage in der Meisterschaft zugefügt.

Henriksen, der mit Mainz die letzten beiden Duelle mit dem deutschen Rekordmeister 0:4 und 1:8 verloren hatte, war voll des Lobes für seine Spieler. "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir waren da in jedem Zweikampf, wir haben auch gut Fußball gespielt. Das war überragend."

Kompany: "Waren nicht auf bestem Level"

Auch Bayern-Spieler Thomas Müller gestand dies dem Gegner zu. "Mainz hat ein gutes Spiel gemacht und hat uns in Dinge verwickelt, die sie gut können. Diese zweiten Bälle, immer wieder kleine Fouls, immer wieder Zweikämpfe."

Sein Trainer Vincent Kompany versuchte die Niederlage schnell abzuhaken. "Ich glaube nicht, dass wir zu wenig gekämpft haben, aber wir haben das in der Vergangenheit schon besser hinbekommen. Wenn es um Qualität geht, waren wir heute nicht auf unserem besten Level. Wir werden diese Niederlage dafür verwenden, um ein Feuer zu entfachen für das nächste Spiel."

Schmerzlich vermisst wurde vor allem Harry Kane - als Anspielstation und als Torjäger. Im letzten Pflichtspiel des Jahres am Freitag gegen Leipzig am Freitag könnte der englische Stürmerstar nach seinem Muskelfaserriss wieder zurückkehren.

In der Tabelle schrumpfte der komfortable Vorsprung des Klubs von Konrad Laimer etwas zusammen, auf Meister Leverkusen sind es noch vier Zähler. Die Mainzer klopfen derweil an den Europacup-Plätzen an.

Bochum kündigte Protest nach Eklat an

Zweiter großer Aufreger des Spieltages war der Eklat um einen Feuerzeug-Wurf beim Heimspiel von Union Berlin gegen den VfL Bochum (1:1).

Gäste-Keeper Patrick Drewes wurde am Kopf getroffen und in ein Krankenhaus gebracht. Das Spiel wurde nach fast halbstündiger Pause fertiggespielt. "Es ist unschön für den Fußball insgesamt, dass so etwas passiert", sagte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig, der sich einen Spielabbruch vom Schiedsrichter erwartet hätte.

Der Feuerzeugwerfer wurde ausgeforscht und angezeigt. Bochum kündigte für Montag einen Einspruch gegen die Wertung des Spiels an. Er gehe davon aus, dass das Spiel nachträglich für den VfL gewertet werde, "wenn man das Regelwerk auslege", sagte Kaenzig.

