In der 14. Runde der Deutschen Bundesliga lässt Tabellenführer Bayern München die Punkte in Mainz. Die 05er triumphieren mit 2:1.

Dabei werden die Bayern bereits früh gefährlich. In der sechsten Minute trifft Michael Olise die Stange.

Das gefährlichere Team kommt in weiterer Folge aber aus Mainz. Zwar haben die Bayern über weitere Strecken den Ball, der direkte Konterfußball der Mainzer sorgt aber für mehr Gefahr.

Mainz starker Sechster

So darf der Führungstreffer durch Jae-Sung Lee in der 41. Minute als verdient betrachtet werden. Auch nach der Pause ändert sich an der Gemengelage nichts, die Bayern haben den Ball, richtig gefährlich werden sie aber selten.

Im Gegenzug erhöhen die Mainzer sogar, Lee versetzt das Stadion in der 60. Minute mit seinem zweiten Treffer in Ekstase.

Der Spitzenreiter versucht sich noch einmal an einem Comeback. In der 87. Minute gelingt Leroy Sané auch der Anschlusstreffer. Für mehr reicht es aber nicht.

Die Münchner behalten mit 33 Punkten Platz eins. Mainz befindet sich mit 22 Zählern auf Rang sechs.

Leverkusen erledigt Hausaufgabe

Titelverteidiger Bayer Leverkusen erledigt hingegen seine Aufgaben in Augsburg. Die "Werkself" siegt mit 2:0.

Dabei zeigt sich die Alonso-Truppe vor allem im zweiten Durchgang effizient. Martin Terrier verwertet in der 14. Minute zum 1:0. Florian Witz erhöht vor der Pause (40.) auf 2:0.

Im zweiten Durchgang bringen die Leverkusener mit deutlichen Ballbesitzvorteilen ohne Glanz den Vorsprung über die Zeit und pirschen sich mit 29 Punkten vier Punkte an die Bayern heran. Vorerst hält der Doublesieger Platz zwei. Eintracht Frankfurt kann den Spieß allerdings noch umdrehen.

ÖFB-Legionäre im Einsatz:

Philipp Mwene (Mainz): 90 Minuten, Gelbe Karte

Karim Onisiwo (Mainz): ab 77. Minute

Nikolas Veratschnig (Mainz): 90 Minuten auf der Bank

Konrad Laimer (Bayern): 90 Minuten, Gelb

