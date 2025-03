Der FC Bayern München muss auf unbestimmte Zeit ohne Min-jae Kim auskommen.

Wie Cheftrainer Vincent Kompany im Vorfeld des Bundesliga-Duells mit Union Berlin bekannt gibt, laboriert der Südkoreaner an Problemen mit der Achillessehne.

"Kim ist verletzt, wir hoffen, dass er nicht zu lange ausfällt, für die nächsten paar Wochen reicht es aber nicht", erklärt Kompany.

Ein bitterer Ausfall, so bildet der 28-Jährige gemeinsam mit Dayot Upamecano das starke Stamm-Duo in der Innenverteidigung des deutschen Rekordmeisters. Insgesamt kam Kim in 37 von 40 möglichen Partien zum Zug.

"Es geht jetzt darum, die Belastung zu steuern. Wir müssen schauen, dass wir ihn nicht überbelasten. Es ist hoffentlich nicht zu besorgniserregend", meint der Belgier über den Nationalspieler.