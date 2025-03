Bayern-Sager: Klarstellung von Patrick Wimmer

Zieht es Patrick Wimmer im Sommer zu einem anderen Klub? Der 23-Jährige machte zuletzt mit starken Leistungen im Trikot des VfL Wolfsburg auf sich aufmerksam.

Der FC Bayern sei "ein Traumszenario" wurde der Allrounder unlängst zitiert.

Doch der Niederösterreicher will diese Aussage nicht missverstanden wissen. Er erklärt den Hintergrund: "Ich bin irrsinnig gerne in Österreich. Da ist der FC Bayern der naheliegendste Verein. Darum habe ich das so gesagt. Da ging es gar nicht um den FC Bayern. Wenn Augsburg oder 1860 diese Qualität hätten, wären das auch Traumziele, weil sie in der Nähe Österreichs sind."

"An Manchen Gerüchten ist etwas dran"

Interessenten wurden zuletzt jedenfalls zuhauf kolportiert: Fulham, Leicester, Ipswich, Milan, Juventus, Dortmund, Leipzig und Eindhoven.

"An manchen Gerüchten ist ja etwas dran, da war vielleicht sogar Kontakt da oder sie haben sich gemeldet. Es ist immer schön, wenn sich solche Vereine für einen interessieren. Das ist eine schöne Bestätigung für meine Leistung", sagt der 21-fache Internationale dazu.

Sein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis Sommer 2027.

