Donyell Malen forciert seit seinem Beraterwechsel im Dezember 2024 einen Transfer.

Der englische Klub Aston Villa soll großes Interesse am 25-jährigen Niederländer haben. "The Villans" haben dem BVB bereits ein erstes Angebot über etwa 16 Millionen Euro vorgelegt. Nach Informationen von "Sky" wurde dieses jedoch von den Schwarz-Gelben abgelehnt.

Daher will der Verein aus Birmingham nachlegen. Laut "The Athletic" dürften die Engländer mit einem erneuten Angebot auf 18 Millionen Euro plus Boni erhöht haben.

Dortmund möchte jedoch für den Rechtsaußen, der in der vergangenen Saison in 38 Spielen 15 mal traf, eine Ablösesumme von über 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

