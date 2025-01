Nach dem Kreuzbandriss von Karim Konate ist der FC Red Bull Salzburg auf der Suche nach einem Ersatz.

Dabei sind die Bullen-Verantwortlichen rund um Sportgeschäftsführer Rouven Schröder in der Deutschen Bundesliga fündig geworden. Nach Informationen der "Salzburger Nachrichten" steht Karim Onisiwo vor einem Wechsel vom FSV Mainz 05 nach Salzburg.

Der 32-jährige Offensivmann wäre der erste Spieler, den Schröder zu den "Bullen" holt.

In Mainz nur Nebenrolle

Bereits am Freitag soll der gebürtige Wiener beim Trainingsauftakt mitwirken. Der 32-Jährige bestritt für Mainz in dieser Saison nur sechs Pflichtspiele, davon nur eines von Beginn an. Auf einen Torerfolg 2024/25 wartet Onisiwo noch, das soll sich in der Mozartstadt ändern.

Der 24-fache ÖFB-Nationalspieler ist in Salzburg kein Unbekannter. Über Neumarkt, Straßwalchen und Austria Salzburg schaffte der Stürmer 2014 den Sprung in die österreichische Bundesliga. Nach starken eineinhalb Jahren beim SV Mattersburg folgte im Jänner 2016 der Wechsel nach Mainz.

Für den "Karnevalsverein" bestritt Onisiwo seither 233 Spiele, in denen er 35 Tore und 32 Vorlagen verbuchte.

