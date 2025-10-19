NEWS

Stark! ÖFB-Stürmerin Campbell glänzt mit Tor und drei Assists

Die Vorarlbergerin glänzt am Sonntag beim 5:0-Heimsieg von Union Berlin gegen RB Leipzig vor 7.771 Fans im Stadion "An der Alten Försterei".

Stark! ÖFB-Stürmerin Campbell glänzt mit Tor und drei Assists Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Eileen Campbell kommt kommende Woche mit viel Selbstvertrauen zum Fußball-Nationalteam. Die Vorarlbergerin glänzte am Sonntag beim 5:0-Heimsieg von Union Berlin gegen RB Leipzig vor 7.771 Fans im Stadion An der Alten Försterei mit einem Tor, ihrem ersten in dieser Meisterschaftssaison, und drei Assists.

Die Berlinerinnen sind nach dem dritten Saisonsieg im siebenten Spiel Siebenter, Leipzig, wo Annabel Schasching als Kapitänin fungierte, liegt nur auf Position elf.

Tabellenführer Bayern München verteidigte die Topposition, Katharina Naschenweng spielte beim Heim-5:1 gegen den 1. FC Köln als Linksverteidigerin durch. Sarah Zadrazil fehlte verletzt, Barbara Dunst befindet sich im Aufbautraining. Bei den zehntplatzierten Kölnerinnen standen Laura Feiersinger und Celina Degen in der Startelf.

Kein Erfolgserlebnis gab es auch für Mariella El Sherif, die in Abwesenheit der verletzten Manuela Zinsberger wohl in den Nations-League-Partien gegen Tschechien am 24. und 28. Oktober Österreichs Tor hüten wird, und Abwehrspielerin Chiara d'Angelo. Für Werder Bremen setzte es ein 0:2 bei Eintracht Frankfurt.

